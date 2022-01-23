خارجية حكومة الحوثيين: الجامعة العربية فقدت شرعيتها وبيانها الأخير مدفوع الأجر

وجهت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، انتقادات شديدة لجامعة الدول العربية.

وقالت في بيان نقلته قناة "المسيرة" إن "بيان جامعة الدول العربية الصادر مؤخرا مدفوع الأجر ولا يعبر عن الضمير العربي ولا الرأي العام للشعوب العربية"، مضيفة أن "الجامعة العربية فقدت شرعيتها وقيمتها وماتت في الضمير العربي منذ 40 عاما وهي اليوم معزولة ومفصولة تماما عن شعوب أمتنا".

وأشارت الوزارة إلى أن "لجوء الإمارات إلى كيان هزيل وبائس وفاقد للشرعية مثل الجامعة العربية يعكس حجم إفلاسها والعزلة القاتلة التي تعيشها دول العدوان"، لافتة إلى أن "طلب تصنيف جهة يمنية أصيلة تمثل الغالبية العظمى من الشعب اليمني ووصمها بالإرهاب سخيف وبائس وينم عن غباء فاحش وجهل مركب بالواقع اليمني".

يذكر أن أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، أكد وجود إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية الذي يطالب بتصنيف "أنصار الله" الحوثية "تنظيما إرهابيا".

المصدر: RT