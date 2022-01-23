البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.

وجاء في نص القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك" الأحد، أن هذا القرار يأتي "لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد. واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن".

وحسب بيان المجلس، وجه الفريق البرهان الجهات المختصة، بوضع القرار موضع التنفيذ.

المصدر: RT