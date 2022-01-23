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لبنان يسجل 13 وفاة و6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

لبنان يسجل 13 وفاة و6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
العاصمة اللبنانية بيروت
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 13 وفاة و6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9487، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 865229.

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وكان وزير الصحة اللبناني فراس أبيض أعلن في وقت سابق أن "الإصابات في لبنان بغالبيتها هي من متحور (أوميكرون)"، مشيرا إلى أنه "خلال فترة وجيزة سيسجل المتحور نحو 95 في المئة من الحالات".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

 

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