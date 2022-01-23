مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية "رشوة وزارة الصحة"

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة اليوم الأحد في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وحسب القرار، فسيتم عقد جلسة في 31 يناير الحالي لاستدعاء الشهود ومدير مكتب وزارة الصحة لسماع أقوالهم، كما سيتم عقد جلسة في 1 فبراير لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم: محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، والتي توجه لهم النيابة العامة تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

المصدر: RT