شكري: مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن بلاده دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري اليوم الأحد مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مقر وزارة الخارجية العمانية.

وقال شكري: "مصر تحرص دائما على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان)، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية".

ونوه شكري على ضرورة أن "يلبي (الاتفاق) احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، دعم السلطنة لمفاوضات سد النهضة، واصفا الموقف المصري بأنه "موقف حق ويحتكم للمنطق.. والسلطنة تأمل في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الدول الأطراف".

المصدر: RT