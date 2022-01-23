الحكومة المصرية تكشف حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"

نفت الحكومة المصرية صحة ما تداولته مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" خلال شهر يناير الجاري.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان أنه "لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة)، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن"، مشددا على "انتظام صرف معاشات (تكافل وكرامة) لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي".

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن "عدد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا".

ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

المصدر: RT