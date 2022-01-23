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نائب سوري: الاستخبارات الأمريكية وراء الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة

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نائب سوري: الاستخبارات الأمريكية وراء الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة
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عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في محيط سجن الصناعة بالحسكة
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اتهم مصعب الحلبي، النائب في البرلمان السوري، الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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تداول مقطع فيديو لـ"أسرى من قسد في قبضة داعش" داخل سجن الحسكة شمال سوريا

وفي تصريحات أدلى بها لـ "راديو سبوتنيك" اليوم الأحد، قال البرلماني إن الهجوم على السجن الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" تم التخطيط له وتدبيره من قبل استخبارات واشنطن، وذلك بغرض تبرير بقاء القوات الأمريكية في المنطقة، بذريعة أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال فاعلا وقائما وأن المنطقة ما زالت ملتهبة".

وأكد الحلبي أنه مع ساعات صباح اليوم الأحد "بدأت السيطرة على الأماكن التي وقع فيها الاشتباك وقد وقع الكثير من القتلى من قوات سوريا الديمقراطية".

ودعا النائب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد، ذات الغالبية الكردية والمدعومة من واشنطن) للتراجع عن الولاء لواشنطن وعن "هذا المخطط الذي تقوم به من أجل إعادة رسم أو تفتيت أو تقسيم المنطقة وخاصة المنطقة الشمالية في سوريا".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن "قسد" شددت، بدعم من قوات أمريكية، حصارها على سجن الصناعة بالحسكة، وذلك بعد سيطرة النزلاء على منشأة السجن.

وأضافت التقارير أن ما لا يقل عن 70 نزيلا قتلوا في الهجوم الذي بدأ الخميس الماضي، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الذي تقوده واشنطن نفذ ضربات جوية دعما لـ "قسد" في سعيها لإنهاء هروب عناصر "داعش" من السجن.

المصدر: "راديو سبوتنيك"

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