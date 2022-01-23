 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري يتوجه إلى مصر

الصومال يلغي قرار اعتبار "جبهة تحرير أوغادين" كيانا إرهابيا

أخبار العالم العربي

الصومال يلغي قرار اعتبار
Globallookpress Carsten Reisinger
علم الصومال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8he

ألغت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، قرارا سابقا يعتبر "جبهة تحرير أوغادين" في إثيوبيا كيانا إرهابيا.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على التراجع عن قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء في عام 2017، اعتبر الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين منظمة إرهابية".

و"الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين" جماعة مسلحة معارضة للنظام الإثيوبي، تطالب بانفصال إقليم أوغادين عن إثيوبيا، وتعتبر أن الإقليم أرض تحتلها إثيوبيا التي ضمت هذا الإقليم رسميا عام 1954.

وليست "جبهة تحرير تيغراي" وحدها من تخوض تمردا ضد الحكومة الإثيوبية، بل هناك حركات مسلحة تنتمي لعرقيات مختلفة تسعى لاقتحام العاصمة أديس أبابا أو الانفصال عنها تماما، منها "الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا