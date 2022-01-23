الصومال يلغي قرار اعتبار "جبهة تحرير أوغادين" كيانا إرهابيا

ألغت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، قرارا سابقا يعتبر "جبهة تحرير أوغادين" في إثيوبيا كيانا إرهابيا.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على التراجع عن قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء في عام 2017، اعتبر الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين منظمة إرهابية".

Golaha Wasiirrada XFS oo maanta kulan yeeshay ayaa ansixiyay in laga laabto go’aan uu horay u gaaray Golaha Xukuumadda Sanadkii 2017, kaas oo ururka ONLF u aqoonsaday urur agagixiso, ka dib dhiibistii Cabdikariin Muuse Qalbi dhagax oo loo gacan geliyay Ethiopia. pic.twitter.com/HCV0bOrt7z — SomaliPM (@SomaliPM) January 23, 2022

و"الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين" جماعة مسلحة معارضة للنظام الإثيوبي، تطالب بانفصال إقليم أوغادين عن إثيوبيا، وتعتبر أن الإقليم أرض تحتلها إثيوبيا التي ضمت هذا الإقليم رسميا عام 1954.

وليست "جبهة تحرير تيغراي" وحدها من تخوض تمردا ضد الحكومة الإثيوبية، بل هناك حركات مسلحة تنتمي لعرقيات مختلفة تسعى لاقتحام العاصمة أديس أبابا أو الانفصال عنها تماما، منها "الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين".

المصدر: RT