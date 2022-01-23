وزير الدفاع العراقي: سنواصل العمل على تحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8ha
أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، مواصلة "العمل على تحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية".
وقال في بيان صحفي: "أجريت زيارة تفقدية لقاطع عمليات لواء المشاة الثاني الفرقة الأولى في ديالى بدءا من مقر السرية التي تعرضت إحدى نقاطها لحادث إرهابي راح ضحيته كوكبة من الشهداء الأبرار".
وأضاف: "اطلعت على الطبيعة الجغرافية للموقع وانتشار نقاط المراقبة وعن كيفية حدوث الخرق الأمني وإحالة المقصرين إلى التحقيق".
وتابع عناد: "سنواصل العمل على تحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية لتفويت الفرصة على ما تبقى من الخلايا الإرهابية المفلسة".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.