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عون: مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الشيخ أحمد الصباح ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف منها

أخبار العالم العربي

عون: مبادرة
twitter @LBpresidency
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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر بعبدا.

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وخلال الاستقبال، قال الرئيس ميشال عون: "أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية".

وأضاف عون: "لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة".

المصدر: RT

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