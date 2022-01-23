أنور قرقاش: إجماع عربي على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا

تحدث أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، عن "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، الذي يطالب بتصنيف "أنصار الله" الحوثيين تنظيما إرهابيا".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا".

وأضاف: "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازا إيجابيا للدبلوماسية الإماراتية".

إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الامارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجاز اً ايجابياً للدبلوماسية الإماراتية — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 23, 2022

المصدر: RT