"حزب الله": لن نوافق على أي موازنة تحمل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم

أكد "حزب الله" اللبناني أنه لن يوافق على أي موازنة حكومية تحمل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم.

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وخلال حفل تكريمي نظمته التعبئة التربوية لحزب الله في الجنوب اللبناني، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد: "لماذا يستخفون بحقوق الناس؟ لماذا لا يراعون مصالح الناس أكثر هؤلاء الذين يحكمون البلاد؟ لماذا يمارسون الظلم؟ لأن الله ليس في قلوبهم..الذي يجعل الله في قلبه يجب أن يحسن علاقته مع الناس، ويجب أن يعمل لصلاح الناس..أقول هذا الكلام ونحن مع إقرار الموازنة بعد هذه الازمة النقدية والمالية التي صدرت بسبب فساد توالى، وبسبب هجمة وحصار وتضييق دولي، وأمريكي تحديدا، لثنينا عن التزاماتنا، ومن أجل تضييع هويتنا المقاومة، ومن أجل إخضاعنا لمصلحة عدونا ولمصلحة الذين يتآمرون علينا".

وأضاف رعد: "مشروع الموازنة الذي بدأنا نقرأ عنه القراءة الأولية لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، لأنها لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم، هي تحملهم الأعباء بعدما حملتهم الأزمة الكثير الكثير مما نهب من أموالهم ومما صودر من ودائعهم، ومما أهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف..لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة بحجة أننا نريد توازن في الموازنة..فكروا في تحقيق التوازن..نحن لا نريد ان نحمل الناس شيئا، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء".

المصدر: "الجديد"