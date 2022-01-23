محكمة مصرية ترفض دعوى تطالب بالسماح للسيدات دون الـ40 عاما بالإقامة في الفنادق بمفردهن

قضت محكمة مصرية بعدم قبول الدعوى المقامة من المحاميين، هاني سامح، وصلاح بخيت، التي تطالب بإلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عاما وحدهن في الفنادق.

ورفضت محكمة القضاء الإداري في مصر قبول الدعوى المقامة من المحاميين، لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن عدد من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييزا واضحا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الأربعين في النزول في الفنادق بدون محرم.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT