تيار المستقبل يعلق على الشتائم ضد السعودية التي أطلقها مناصرون "دعما" للحريري

دان "تيار المستقبل" اللبناني، "الشتائم" التي أطلقها بعض مناصري رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ضد السعودية، خلال مسيرات داعمة له.

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وفي بيان له، قال "تيار المستقبل": "تلجأ جهات معروفة الأغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري".

وأضاف: "إن هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائنا ما كان مصدرها وأهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم".

هذا وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا من مناصري الحريري وهم يشتمون السعودية خلال تجمعهم أمام بيت الوسط في تظاهرة داعمة له.

المصدر: "الجديد" + RT