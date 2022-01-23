مقرب من رئيس البرلمان العراقي لـRT: الحديث عن وجود قوات شبحية طائفية في الصحراء قصة مثيرة للسخرية

أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن الحديث عن وجود قوات شبحية طائفية في الصحراء قصة مثيرة للسخرية.

وقال المصدر لـRT، إن "أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبحية طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية".

وأضاف، أن "الخشية من أن تكون هناك نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة".

وأشار المصدر، الذي نقل عن لسان الحلبوسي، إلى "احتمالية وجود عمل ممنهج لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة".

وأكد، أن "الثقة كبيرة في قدرة القوات المسلحة العراقية، بمختلف صنوفها، على حماية تراب الوطن من أي اعتداء، ولن نسمح بالنيل من سمعة هذه القوات التي بذلت تضحيات كبرى في سبيل حماية العراق والعراقيين".

وتابع، أن "المجتمع بشكل عام، والمحافظات المحررة بشكل خاص، لن تنطلي عليهم مخططات وسيناريو 2014، ولن يسمحوا للإرهاب أن يزعزع استقرار مدنهم أو يهدد استقرارهم الاجتماعي".

وبين المقرب من رئيس البرلمان العراقي، أن "العمل على تكريس حالة الفراغ السياسي سيخدم المشاريع الفوضوية التي لا تريد الخير للعراق، ومواجهة مخططات الفوضى يجب أن تتم عبر استكمال متطلبات المسار الدستوري".

وتداولت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة معلومات عن جماعة تسمى "أشباح الصحراء" في العراق، ومهمتها بحسب المعلومات المنتشرة، شن هجمات "إرهابية" في المدن العراقية.

المصدر: RT