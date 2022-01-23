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رئيس مجلس النواب العراقي: تنظيم داعش لن يعود وسينجلي الإرهاب بكافة أشكاله

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رئيس مجلس النواب العراقي: تنظيم داعش لن يعود وسينجلي الإرهاب بكافة أشكاله
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن تنظيم "داعش" "لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله".

وقال الحلبوسي اليوم في تغريدة عبر "تويتر"، إن "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درسا بليغا استوعبه العراقيون جيدا".

وأضاف أن "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراق سيد آمن مقتدر ومزدهر".

المصدر: RT

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