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الصحة المصرية: لا زيادة في معدلات دخول المستشفيات رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

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الصحة المصرية: لا زيادة في معدلات دخول المستشفيات رغم ارتفاع الإصابات بكورونا
AP Nariman El-Mofty
القاهرة في زمن الإغلاق جراء جائحة فيروس كورونا.
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أكدت وزارة الصحة المصرية أن ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر لا تصاحبه زيادة في معدلات الدخول إلى المستشفيات أو نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، في اتصال هاتفي مع فضائية "الحياة"، السبت، أن نسب الإشغال داخل المستشفيات لا تزيد على 13%.

وأشار عبد الغفار إلى أن نسب الإشغال داخل غرف العناية المركزة من 39% إلى 40%، في حين تبلغ نسب الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي من 20% إلى 25%.

وبين المسؤول أن ما بين 60% إلى 65% من المصابين بمتحور "أوميكرون" للفيروس لا يعانون من أي أعراض خاصة وأغلبها داخل الجهاز التنفسي العلوي، مؤكدا أن هذه النسخة أقل شدة من متحور "دلتا".

وأشار عبد الغفار إلى أن زيادة معدلات الانتشار والتحورات عادة ما يصاحبها انخفاض في شدة المرض.

المصدر: "المصري اليوم"

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