ليبيا.. سرقة 3 سيارات لمصلين من أمام مسجد في سرت خلال صلاة العشاء

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أفادت وسائل إعلام ليبية بأن مواطنين سرقت سياراتهم من أمام مسجد في مدينة سرت أثناء أدائهم صلاة العشاء مساء السبت.

وقال موقع "بوابة الوسط" إن "مجهولين سرقوا سيارات مواطنين في سرت خلال تأديتهم صلاة العشاء بمسجد السواوة بضواحي المدينة، ولاذوا بالفرار".

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المصدر: "بوابة الوسط"