الصحة المصرية تسجل 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مصر ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا في البلاد، إذ سجلت 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 342762 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1569 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة pic.twitter.com/fG67UPmNTw — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 22, 2022

المصدر: RT