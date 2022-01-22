الصحة المصرية تسجل 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8cp
سجلت مصر ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا في البلاد، إذ سجلت 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 342762 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 22, 2022
الصحة: تسجيل 1569 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة pic.twitter.com/fG67UPmNTw
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.