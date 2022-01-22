السعودية تشهد بردا غير مسبوق والثلوج تغطي 6 مدن (فيديوهات)

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن المملكة تشهد من يوم الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، مشيرة إلى أن الثلوج غطت 6 مدن في شمال البلاد.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الجوية في المملكة إن "السعودية ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".

وسجلت طريف، الجمعة الماضي 3 درجات تحت الصفر، ومدينة القريات درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا يظهر فيها تساقط الثلوج تغطي الطرقات.

الله من قلب ليا منه ادوى

يدلج به الهاجس كما يدلج الطير#تبوكpic.twitter.com/PbdOWEitqz — حمد بن عبدالله ابوغانم (@hamah1409) January 20, 2022

مدينه طريف شمال #المملكة_العربية_السعودية ثلوج والجو شديد البروده ❄️☃️☃️

👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/LyOIa3o9PY — ناصربن سعد السديري (@naseralsudairi) January 22, 2022

وسجلت طريف، الأربعاء الماضي، 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

المصدر: "عكاظ" + RT