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مصدر عراقي يتحدث لـRT عن حقيقة ما يسمى بـ"أشباح الصحراء"

أخبار العالم العربي

مصدر عراقي يتحدث لـRT عن حقيقة ما يسمى بـ
AP Samya Kullab
منظر لأطلال مهجورة في مدينة سنجار العراقية - أرشيف
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كشف مصدر أمني عراقي، السبت، حقيقة ما يسمى بـ"أشباح الصحراء" الذين ذاع صيتهم تزامنا مع هجمات شنها تنظيم "داعش" ضد القوات العراقية.

وقال المصدر لـRT، إن "جماعة أشباح الصحراء، مجرد مصطلح إعلامي، ولا وجود لهم على أرض الواقع، وهناك من يروج لوجودهم لغايات تتعلق بإرباك الوضع الأمني".

وأضاف، أن "ما موجود هم عناصر تابعين لتنظيم داعش، وهؤلاء يشنون هجمات على القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى"، مشيرا إلى أن "الحديث عن دخول ما يسمى بأشباح الصحراء إلى بغداد، غير حقيقي".

وتداولت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة معلومات عن جماعة تسمى "أشباح الصحراء" في العراق، ومهمتها بحسب المعلومات المنتشرة، شن هجمات "إرهابية" في المدن العراقية.

المصدر: RT

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