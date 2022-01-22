قائد عسكري أردني يتوعد بـ "قتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود"

توعد قائد المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، العميد نجي المناصير، بقتل "كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الأردنية"، مشيرا إلى أن قواعد الاشتباك قد تغيرت.

وشدد المناصير في تصريحات لقناة "المملكة" على ضرورة "إظهار الروح العدوانية بتنفيذ عمليات التعرض ومهاجمة المهربين في وكرهم لمنعهم من الدخول إلى داخل أراضي وحدود الدولة الأردنية".

وأضاف: "قادرون على الوصول لهم أينما كانوا"، لافتا إلى أن "المنطقة الحرام هي منطقة فاصلة ومنزوعة من القوات لا يتواجد فيها أي من الطرفين، ودائما هي مناطق حدودية، وحسب قواعد الاشتباك التي نطبقها يمنع منعا باتا تحرك أي كائن حي داخل المنطقة الحرام".

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتوافرة في القوات المسلحة للتعامل مع كافة عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها، بشكل يحفظ أمن واستقرار المناطق الحدودية.

ووجه الحنيطي الاثنين الماضي بتغيير قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة و"ملاحقة كافة العناصر التي تسعى للعبث بالأمن الوطني".

المصدر: "المملكة"