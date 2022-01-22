ابتدائية تونس تصدر أحكاما في قضية مقتل رجل أمن والاعتداء على عسكري في بنزرت

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بتونس، أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لأربعة أعوام في قضية مقتل رجل أمن والاعتداء بالطعن على عسكري أمام محكمة الاستئناف في بنزرت.

وحسب مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، شملت المحاكمة أربعة متهمين تم خلالها الحكم بالإعدام من أجل القتل والإعدام من أجل محاولة القتل والسجن لمدة 36 سنة في حق المتهم الأول مع تغريمه مبلغ قدره 350 ألف دينار تونسي لورثة المتوفي.

كما تم الحكم بـ7 سنوات مع النفاذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث وبعدم سماع الدعوى على المتهم الرابع.

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وكانت مدينة بنزرت قد شهدت يوم 23 سبتمبر عام 2019، مقتل ضابط الأمن فوزي بن العيد الهويملي أمام محكمة الاستئناف بالمدينة ومحاولة قتل العسكري الملازم أول محمد بن محسن البجاوي على مستوى ساحة الجلاء.

المصدر: alchourouk