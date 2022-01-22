شكري يدعو رجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز تواجدهم في السوق المصرية

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال "المصري - العماني" المشترك، في خضم زيارة شكري الحالية إلى سلطنة عمان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن "الوزير شكري أشاد في كلمته بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019، بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين".

معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يقول إنّ القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوَّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية. #العمانيةpic.twitter.com/94VPmjvvqx — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 22, 2022

ونوّه شكري في هذا الصدد "بالدور الفاعل الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية سعيا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما".

وحسب حافظ، "دعا وزير الخارجية القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر".

كما حثهم الوزير المصري على "الاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصًا عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، خاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار".

وأعرب شكري عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة.

المصدر: "الأهرام"