أستاذ مناعة مصري: المتعافون من كورونا ربما يصابوا بضعف ذاكرة

قال رامي كرم عزيز، أستاذ ورئيس قسم الميكروبايولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة سابقا، إن المتعافين من فيروس كورونا ربما يصابون بضعف الذاكرة ونقص أكسجين.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم الميكروبايولوجي والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه "مع بدايات ظهور فيروس كورونا كان يتم تشخيص المرض كونه يصيب الجهاز التنفسي، ويصيب أكثر من عضو آخر مثل الكلى والمخ، وبالتالي قد يحدث التهاب في بعض أجزاء المخ، بما يؤثر على الذاكرة والقدرة على التركيز، وهو ما يسمى علميا بـ"الضباب المخي"، وهذا لا يسبب القلق لأن هذه الحالة قد تحدث للأشخاص المصابة بدور برد بحيث يشعرون بتشويش في المخ".

وشرح عزيز، أنه "يوجد بعض الأشخاص الذين يشعرون بعد التعافي من فيروس كورونا ببعض الأعراض مرة أخرى، والتي شعروا بها خلال فترة الإصابة، وهذا ما كان يسمي علميا بـ"لونغ كوفيد"، ثم تغير مفهومه العلمي وأصبح يعرف بـ"ما بعد الفترة الحادة للمرض".

وردا على سؤال، ماذا يجب أن نفعل إذا شعرنا بأعراض ما بعد التعافي من فيروس كورونا؟، أجاب أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة، أن من أعراض الإصابة بالفيروس نقص الأكسجين.

وأشار إلى أنه قد يتم السيطرة على حالة نقص الأكسجين بنصح المريض بممارسة التدريبات الرياضية، والتعرض للشمس والهواء باستمرار وأخذ الفيتامينات المناسبة.

المصدر: "الوطن"