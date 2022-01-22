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الجيش الأمريكي يكشف كيفية احتماء قواته خلال هجوم الحوثيين على الإمارات

أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي يكشف كيفية احتماء قواته خلال هجوم الحوثيين على الإمارات
AP /U.S. Air Force/Staff Sgt. Chris Thornbury
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أكد الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ محصنة بشكل طارئ، خلال الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على هذا البلد الاثنين الماضي.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربام، في بيان صدر عنه أمس الجمعة، بأن قوات الولايات المتحدة المنتشرة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي وضعت في حالة تأهب قصوى وتوجهت إلى الملاجئ في الساعة الـ09:01 من مساء اليوم المذكور لحوالي 30 دقيقة، بسبب تهديد محتمل ناجم عن الهجوم الذي نفذته "أنصار الله" على مرافق داخل الإمارات بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث: "كل شيء تم بمهنية وانضباط".

وأشار أوربام إلى أن الطيارين الأمريكيين في الساعة الـ09.27 تلقوا توجيهات بأن تكون معدات الحماية متاحة في غضون 5 دقائق، واستمر ذلك لـ24 ساعة.

المصدر: Defense News + CNN

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