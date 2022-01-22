الصحة المصرية تحذر: شخص واحد مصاب بـ"أوميكرون" يصيب على الأقل من 10 إلى 12 شخصا بالأماكن المغلقة

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة المصرية، أن معدل انتشار متحور "أوميكرون" سريع جدا حيث أن الشخص المصاب قد ينقل العدوى لـ 10 إلى 12 شخصا في الأماكن المغلقة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" أن "الأعداد في مصر ازدادت بسبب متحور "أوميكرون" والزيادة بعد الانخفاض المؤقت في الأعداد تعتبر أمواج ارتدادية نتيجة المتحور نفسه ومعدل انتشاره على مستوى العالم".

وأوضح: "متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا موجود في مصر ونظرا للطقس البارد فأن هناك أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتداخل بين الأعراض لدرجة أن الأشخاص لا يعرفون هل يعانوا من متحور "أوميكرون" أم من الأنفلونزا".

وأكد حسني أنه يتم حاليا عمل حصر بالأعداد والإحصاءات الخاصة بالمتحور "أوميكرون" وإصاباته محليا على أن يتم الإعلان عنها قريبا مضيفا أن "أوميكرون" هو المتحور السائد حاليا في مصر وأنه سريع الانتشار.

المصدر: "اليوم السابع"