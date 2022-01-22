مصر تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وخبراء أرصاد يؤكدون: ثلوج متوقعة على القاهرة والدلتا

كشف خبراء الأرصاد الجوية أن مصر ستتعرض الأسبوع القادم لمنخفض جوي قطبي مدعوم بجبهة من المحيط المتجمد الشمالي مع سقوط ثلوج على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي والدلتا وشرق القاهرة.

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وأفاد الخبراء، وفقا لأخر التحديثات بنماذج الطقس الأوروبي والكندي، بأن هناك تراجع للمرتفع العنيد وتعمق المنخفض، حيث يجعل هناك توقع أكبر بسقوط ثلوج على القاهرة ومناطق من الدلتا لأول مرة.

وتشهد مصر اليوم السبتـ طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، بينما يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد استقرار الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار، بينما تتكون شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

ويوم الأحد، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 و40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

المصدر: أخبار اليوم