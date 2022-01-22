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مصر.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث سير

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مصر.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث سير
AP Nariman El Mofty
مصر - صورة تعبيرية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، في حادث تصادم مروري وقع بين حافلة صغيرة وسيارة على طريق أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالمنطقة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوقوع حادث سير، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالرافعات لإزالة آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب حافلة "ميكروباص" صغيرة أعلى طريق أسيوط الغربي قبل بوابة الرسوم دهشور، بعد اصطدامها بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 شخصا.

وأشارت السلطات إلى أنه  تم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: "اليوم السابع"

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