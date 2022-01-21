خبير جزائري: إصابات كورونا اليومية تناهز 20 ألفا والذروة سنبلغها خلال 10 أيام

قال البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

وتوقع جنوحات بلوغ ذروة الموجة الرابعة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، مضيفا أنه "بعد استقرار يدوم أياما قليلة يعاود المنحنى التراجع، حيث يستغرق الأمر بين 10 إلى 15 يوما، وهي الفترة التي يسجل فيها أعلى عدد من الوفيات، بناء على التجارب السابقة في مختلف الموجات".

وأشار جنوحات إلى أن نسبة انتشار المتحور "أوميكرون" حاليا بلغت نحو 70 بالمائة بالنظر إلى المعطيات الواقعية والمؤشرات الوبائية، متوقعا زوال المتحور "دلتا" خلال 10 أيام تقريبا.

ودعا جنوحات الجزائريين إلى الإقبال على التلقيح من أجل حماية أنفسهم من مختلف التعقيدات التي قد تصيبهم، مشيرا إلى أنه رغم الفعالية المتراجعة للقاحات بالنسبة للمتحور "أوميكرون"، إلا أنها تبقى أنجع وسيلة لتجنب الأشكال الخطيرة للإصابة.

المصدر: "الشروق"