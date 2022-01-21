مجلس التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن للهجمات على الإمارات

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي دان بشدة الهجوم الذي نفذته قوات الحوثيين في اليمن على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف: "صدور هذا البيان يأتي تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها مليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية".

الأمين العام لـ #مجلس_التعاون يرحب بالبيان الصادر عن #مجلس_الأمن بشأن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت

في دولة #الإمارات_العربية_المتحدةhttps://t.co/a80Q8mY6udpic.twitter.com/4XBUaICjZy — مجلس التعاون (@GCCSG) January 21, 2022

وأكد الحجرف، "على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون، جماعة الحوثيين إلى "الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن".

إقرأ المزيد

وتعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

المصدر: الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي