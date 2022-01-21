قائد "قسد" معلقا على التطورات في الحسكة: اعتقلنا جميع الهاربين

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة التحالف (الذي تقوده واشنطن) باعتقال جميع الهاربين من سجن غويران في الحسكة.

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وفي أول تعليق لمسؤول في "قسد" على ما جرى في الحسكة، قال عبدي إن تنظيم "داعش" حشد خلاياه النائمة في محاولة للقيام بعملية هروب من السجن الواقع في حي غويران بالحسكة، وأضاف أن التنظيم استعان بانتحاريين، وقام بتمرد داخل السجن.

وقال عبدي عبر "تويتر" إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة التحالف الدولي في صد الهجوم، وتم تطويق محيط السجن بالكامل، واعتقال جميع الهاربين.

وجدد عبدي التأكيد على أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

Our security forces mobilized and succeeded with the help of the Coalition to repel the attack and the area around the prison was completely surrounded and all fugitives were arrested (2). — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 21, 2022

يذكر أن "قسد" أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط محاولة فرار جماعية من سجن غويران والقبض على 89 من "داعش" في محيط السجن.

بينما قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، مبنى كلية الاقتصاد الملاصق للسجن بعدما لجأت إليه مجموعة من "داعش".

المصدر: RT