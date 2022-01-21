الإمارات: عمليات التحالف العربي رد متكافئ على هجمات الحوثيين

اعتبرت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أن التحالف العربي بقيادة السعودية الناشط في اليمن ينفذ عمليات "متكافئة" ردا على هجمات الحوثيين.

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وقالت نسيبة، في تصريح أدلت به عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التحالف يعتمد "ردا متكافئا في كل عملياته العسكرية"، وذلك في إجابة على سؤال عن ضربة عسكرية طالت سجنا يسيطر عليه الحوثيون أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل وجريح.

وأضافت أن "التحالف يلتزم باحترام القانون الدولي" في هذه الحرب، رافضة الإدلاء بتعليقات إضافية في هذا الشأن.

وبحث مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الضربة التي وجهها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين الماضي.

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في وقت سابق من الجمعة، أن غارات التحالف الأخيرة خلفت 70 قتيلا و138 جريحا على الأقل في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن، بينما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية مقتل 3 أطفال على الأقل في محافظة الحديدة غرب البلاد.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات