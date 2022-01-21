 
مباشر

فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

أخبار العالم العربي

فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)
AP Rick Rycroft
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s83t

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو صادما يظهر فأرا وهو يعتلي سيخ شاورما بداخل أحد المطاعم الشهيرة في حي البغدادية بمحافظة جدة، ما أثار غضبا واسعا.

وبين المقطع، الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدة للبيع، ويأكل منها بأريحية كبيرة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وفور انتشار المقطع، قامت أمانة المدينة بإغلاق المطعم تفاعلا مع الحادثة، وعزت قرارها إلى المخالفة الصريحة التي ارتكبها المطعم لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.

وذكرت الأمانة عبر "تويتر" أنها "أغلقت مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية، لمخالفته الاشتراطات الصحية".

فيما ذكرت مصادر سعودية محلية أن الأمانة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية + أمانة جدة

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا