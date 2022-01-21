لبنان: عقد استجرار الطاقة لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر

أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، و"عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري".

وفي تصريح بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، قال وليد فياض: "بحثنا خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية، أهمها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت، وتخفيض الهدر باعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر في الخطة".

1/6 رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي@WalidFayad14 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 21, 2022

وشدد على أنه "يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص"، مبينا أنها "ستكون لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتا للكيلواط ساعة، وستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60 في المئة من كلفة المولدات الخاصة".

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية قال: "نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب أن يؤمن الأردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر(الأمريكي) وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع".

المصدر: RT