عدسة RT ترصد حركة نزوح بالآلاف للسكان المحليين في الأحياء المجاورة لسجن غويران في الحسكة
RT
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رصدت عدسة RT في مدينة الحسكة السورية، حركة نزوح للسكان المحليين في الآحياء المجاورة لحي غويران، حيث شنت خلايا "داعش" منذ ليلة البارحة هجوما على سجن غويران.
ويشهد سجن غويران ومحيطه أحداثا عنيفة واشتباكات بين عناصر من تنظيم "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ أمس الخميس، وأسفرت الاشتباكات عن عشرات القتلى من الطرفين.
المصدر: RT
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