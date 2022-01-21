"حزب الله" يوضح سبب عودته وحركة "أمل" إلى طاولة مجلس الوزراء

أكد النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين فضل الله، أن قرار الحزب وحركة "أمل" بالعودة إلى طاولة الحكومة ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والايجابيات المرتبطة بمصالح الناس.

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وفي تصريح له، قال فضل الله: "حددنا وفق أي إطار سنشارك في جلسات مجلس الوزراء، كنا نعبر عن حق دستوري وقانوني، من دون أن نفرض إرادتنا على الآخرين، أو أن يفرض علينا الآخرون إرادتهم، ومن دون أيضا أن نمس بصلاحيات أحد أو بالنصوص الدستورية".

وأوضح أنه "عندما وجدنا أن الاستمرار في تعليق المشاركة في جلسات الحكومة راكم آثارا سلبية، وأن هناك من يستغل ويستثمر على هذه المقاطعة كي يحملها وزر كل ما يحصل في البلد، عقدت قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله" جلسة وقررتا بكل جرأة ومسؤولية وطنية إتخاذ قرار المشاركة في الجلسات الحكومية وفق مندرجات بيانهما".

وأكد أن "قرار حزب الله وحركة "أمل" ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والإيجابيات المرتبطة بمصالح الناس، فلقد تغيرت بعض الأوضاع، منها الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وجزء منه سياسي ربما لتحميل الغياب عن المشاركة في الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أكثر بكثير مما كان عليه".