شركة البترول الكويتية: السيطرة على حريق محدود في موقع نفطي

أعلنت شركة البترول الوطنية في الكويت، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق محدود نشب في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي، وذلك بعد أيام على اندلاع حريق في ميناء مصفاة الأحمدي.

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وقالت الشركة في بيان مقتضب على موقع "تويتر": "تعلن البترول الوطنية عن السيطرة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي في منطقة الشعيبة الصناعية".

وأضاف: "لم يسفر الحادث عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع".

تعلن #البترول_الوطنية عن السيطرة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي في منطقة الشعيبة الصناعية.



لم يسفر الحادث عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) January 21, 2022

وكانت الشركة قد أعلنت منذ أيام، اندلاع حريق في ميناء مصفاة الأحمدي، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 10 أخرين.

المصدر: RT