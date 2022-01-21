مصر.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس شديد البرودة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في مصر، من انخفاض درجات الحرارة في البلاد ووجود طقس شديد البرودة، خاصة خلال ساعات الليل.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصر شهدت ليلة شديدة البرودة على كل الأنحاء، مشيرة في تحذيرها إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا، موضحة استمرار هذه الأجواء على المنطقة لمدة أسبوع قادم.

حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى في القاهرة 9 درجات، ونسبة رطوبة منخفضة؛ ما أدى إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس، ووصلت درجات الحرارة المحسوسة إلى 7 درجات مئوية.

وتعاني مصر حاليا من طقس نادر شديد البرودة على جميع الأنحاء.

المصدر: الوطن