السعودية تسجل انخفاضا ملموسا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4884 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 643211 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6090 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 590140 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة في المملكة، كاشفة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية سجلت أمس الخميس 5591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

المصدر: "سبق"