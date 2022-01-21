هيئة "تنظيم الاتصالات" الأردنية: شبكات الجيل الخامس لا تتداخل مع أنظمة الملاحة الجوية بالمملكة

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن إن شبكات الجيل الخامس (5G) لن تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية في المملكة، حسب ما أفادت وكالة "عمون".

ونفت الهيئة ما تم تداوله مؤخرا من خلال وسائل الإعلام المختلفة حول إمكانية التداخل بين إشارات أنظمة الملاحة الجوية وإشارات شبكات الجيل الخامس.

وأكدت أن "الأردن يقع ضمن الإقليم الأول (منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا) فيما يتعلق بالتوزيع العالمي للترددات، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تستخدم نطاق التردد 3400-3800 م.هـ وهو بعيد نسبيا عن النطاق المخصص لأنظمة الملاحة الجوية 4200-4400 م. هـ"،

وأضافت الهيئة أن ذلك "ما يعني تفادي التداخل المحتمل بين أنظمة الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية للطائرات مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، علما بأن ما تناولته وسائل الإعلام حول الموضوع، بما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، حدث كونها تقع ضمن الإقليم الثاني لتوزيع الترددات، الذي يستخدم نطاق التردد 3700-3980م. هـ وهو ما قد يسبب هذا التداخل، وهذا لا ينطبق على المملكة الأردنية الهاشمية".

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ولجان الدراسات الفنية المنبثقة عنه على مراجعة ومتابعة التقارير والنتائج الفنية بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات التي اتخذتها بعض الدول الأوربية والعالمية لاحتواء أي مشاكل قد تظهر مستقبلا.

المصدر: عمون