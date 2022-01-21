أستاذ علم أوبئة: أوميكرون يشكل خطرا على الرغم من ضعف أعراضه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة المصري، إن متحور أوميكرون يتميز بأنه ذات أعراض بسيطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يشكل خطرا كبيرا على المنظومة الصحية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أمس الخميس، أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، من أجل تجاوز الجائحة.

وأوضح أن المنظومة الصحية في مصر تعمل على مواجهة الفيروس، أو أي تداعيات، مشيرا إلى أنه لا يوجد عجز في المستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في المستشفيات.

وقال إن العالم يشهد 3 ملايين إصابة بتمحور أوميكرون و7 آلاف حالة وفاة أسبوعيا، كاشفا عن موعد صدور اللقاحات المضادة لمتحور أوميكرون، وهو مارس المقبل.

المصدر: RT