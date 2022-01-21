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مصر تعلن تسجيل 22 وفاة و1403 إصابات جديدة بكورونا

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مصر تعلن تسجيل 22 وفاة و1403 إصابات جديدة بكورونا
AP
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 22 وفاة و1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 405393 من ضمنهم 339259 حالة تم شفاؤها، و22260 حالة وفاة.

المصدر: RT

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