مصر تعلن تسجيل 22 وفاة و1403 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 22 وفاة و1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 405393 من ضمنهم 339259 حالة تم شفاؤها، و22260 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 339259 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1403 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 22 حالة وفاة pic.twitter.com/N3o3Xz4Q0y — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 20, 2022

المصدر: RT