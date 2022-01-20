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البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة السودانية

البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة السودانية

أخبار العالم العربي

البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة السودانية
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة السودان.

 يتبع...

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