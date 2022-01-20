بعد زيارته للسعودية.. مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية يلتقي الأسد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف.

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وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن الحديث بين الطرفين "دار حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد من الملفات يأتي كرد فعلٍ على الدور الروسي المهم والفاعل على الساحة الدولية، ودفاعها عن القانون الدولي ووقوفها في وجه السياسات اللاأخلاقية التي تنتهجها بعض الدول الغربية".

كما تمت مناقشة مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي، فيما أكد لافرينتييف أن موسكو "تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات من كلا الطرفين، ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب".

من جهته، أعرب الأسد عن تقديره لجهود نظيره الروسي من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الشعب السوري.

يذكر أن لافرينتييف كان زار اليوم الخميس السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واستعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا.

المصدر: وكالات