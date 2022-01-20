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إيطاليا تعلن استضافة الطفل السوري مصطفى النزال وأسرته

أخبار العالم العربي

إيطاليا تعلن استضافة الطفل السوري مصطفى النزال وأسرته
Globallookpress Keystone Press Agency
منذر النزال ونجله مصطفى
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أعلنت إيطاليا أنها ستستقبل عائلة اللاجئ السوري منذر النزال، الذي ظهر في صورة مؤثرة فازت بجائزة مسابقة "سيينا" الدولية للتصوير لعام 2021.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم الخميس، عن "ارتياحها الشديد لقرب وصول عائلة السيد منذر النزال والصغير مصطفى إلى إيطاليا".

وأشارت إلى أنه في أعقاب حركة تضامن في إيطاليا، كثفت سفارة إيطاليا في أنقرة، بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة لسياسات الهجرة في وزارة الخارجية، في إجراءات تحديد مكان عائلة النزال وترتيب برنامج الاستقبال المناسب لها في البلاد.

ونوهت الخارجية الإيطالية بأنه، بفضل حملة جمع التبرعات التي روج لها منظمو "مهرجان جوائز سيينا"، سيتمكن السيد منذر النزال وابنه مصطفى من الخضوع لعلاج طبي طويل الأمد في مركز للأطراف الصناعية.

المصدر: "آكي"

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