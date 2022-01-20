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مصر.. إغلاق مطعم سوري شهير في حملة مفاجئة (فيديو)

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مصر.. إغلاق مطعم سوري شهير في حملة مفاجئة (فيديو)
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شنت محافظة الجيزة حملات على المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

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وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت محافظة الجيزة في مصر قد ضبطت 450 كغم من لحوم دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة في شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: اليوم السابع

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