الخارجية المصرية: محاولات تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ رفضها لقيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي أن "المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على "موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".

وأعاد التأكيد على أن "استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وداهمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، منزلا يعود لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح، واعتقلت المتواجدين فيه قبل أن تقوم طواقم البلدية بهدم المنزل.

وعقب عملية الهدم حذرت الحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية مسلحة من الإجراءات الإسرائيلية بحي الشيخ جراح ومدينة القدس، فيما اعتبرت حركة "حماس" أن "هذه الجريمة لن تزيد أهل القدس إلا وقودا لاستمرار المواجهة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها".

وتسببت انتهاكات إسرائيلية قبل أشهر بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية شرسة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي في مايو الماضي، دامت 11 يوما.

ناصر حاتم

المصدر: RT