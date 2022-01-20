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العراق.. إحالة المتهمين بجريمة "جبلة" على محكمة الجنايات

أخبار العالم العربي

العراق.. إحالة المتهمين بجريمة
Globallookpress Ameer Al Mohammedaw
قوات أمن عراقية
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بجريمة "جبلة" على محكمة الجنايات.

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وذكر المجلس في بيان صحفي أن "محكمة تحقيق الحلة في محافظة بابل، قررت إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لمحاكمتهم".

وأضاف أن "قاضي التحقيق بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وسوف يحدد موعد المحاكمة قريبا".

يذكر أن 20 شخصا من عائلة واحدة قتلوا بناحية جبلة بمحافظة بابل، إثر تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وكشفت التحقيقات الأولية لاحقا أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته وهو نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد، استغل منصبه وأعطى معلومات مضللة بأن والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين.

المصدر: RT

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