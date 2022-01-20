مصر.. تفاصيل جديدة حول إزالة أحد أشهر أحياء البلاد بشكل عاجل

كشف مصدر في محافظة القاهرة بمصر حقيقة إلغاء قرار إزالة الحي السادس بحي غرب مدينة نصر وبناء مشروع سكني وإداري ضخم على غرار مثلث ماسبيرو.

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ونفى المصدر صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مؤكدًا أن المحافظة تتلقى يوميًا طلبات التعويضات من سكان الحي.

في سياق متصل، كشف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد طلبات المواطنين بالحي السادس في حي غرب مدينة نصر وذلك تمهيدًا لإزالة المنطقة لإقامة مشروع سكني وإداري ضخم على غرار مثلث ماسبيرو.

وأكد أن إجمالي عدد الطلبات بلغ 103 طلب تعويضات حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت حتى الآن 55 طلبًا تعويض مادي و48 طلبًا للعودة للمشروع بعد البناء.

كان مصدر في محافظة القاهرة قد كشف تفاصيل إزالة منطقة الحي السادس بحي غرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية في محافظة القاهرة، وبناء أبراج جديدة.

وأكد المصدر أن المحافظة ستقوم بإزالة تلك المنطقة لتطويرها وبناء أبراج سكنية جديدة على غرار مثلث ماسبيرو في منطقة وسط البلد وذلك بعد رصد عدد كبير من العقارات آيلة للسقوط، مضيفا أنه سيتم تطوير المنطقة بالكامل لتصبح بشكل جديد.

وعن تعويضات الملاك أشار المصدر إلى أن سيتم دفع تعويضات للملاك في حالة طلبهم ذلك أو تأجير شقق بديلة لهم حتى الانتهاء من المشروع وعودتهم مرة أخرى لتلك العقارات.

وأوضح المصدر أن المحافظة لم تقوم بإزالة أي منشآت خدمية بتلك المنطقة نافيًا إزالة مركز شباب مدينة نصر ومستشفى جراحات اليوم الواحد.

المصدر: أخبار اليوم